Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zur Mittagszeit mit 2,3 Promille unterwegs

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei gegen 12 Uhr, dass sie beobachten konnte, wie ein offensichtlich volltrunkener Mann nach einem missglückten Tankversuch an einer Tankstelle in der Schlossstraße, mit seinem VW-Touran weggefahren ist. Da die Zeugin sich das Kennzeichen des Fahrzeuges gemerkt hatte und überdies Videoaufzeichnungen der Tankstelle vorhanden waren, konnten Beamte des Polizeireviers Ladenburg den 51-jährigen Mann samt Pkw kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Alkoholtest zeigte, dass er 2,3 Promille hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle transportiert. Dort gab sich der Mann ziemlich uneinsichtig, täuschte einen Ohnmachtsanfall vor und beleidigte schließlich den Polizeiarzt.

