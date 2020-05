Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Pferd setzt sich auf Motorhaube und bleibt unverletzt

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:45 Uhr beim Kirchheimer Hof zu einer Begegnung zwischen Pkw und Pferd, als das Pferd samt Reiter die Fahrbahn überquerte. Ein Pkw wollte vorsichtig an dem Pferd vorbeifahren, was dem Pferd offenbar nicht gefiel. Es drehte sich plötzlich zu dem Fahrzeug hin und setzte sich kurzerhand auf die Motorhaube. Die Motorhaube wurde dadurch eingedellt. Sowohl die 70-jährige Fahrzeugführerin, als auch das Pferd samt Reiterin blieben aber unverletzt.

