Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Leergutdiebe dank aufmerksamer Zeugin angetroffen

Gronau (ots)

Am Samstagabend beobachtete eine Zeugin drei Personen, die drei Leergutkisten vom Schulgelände an der Landgrafenstaße entwendeten, diese auf ihre Fahrräder luden und sich dann entfernten. Polizeibeamte trafen die drei Täter kurz darauf an. Es handelt sich um Gronauer im Alter von 19, 18 und 15 Jahren. Der Jugendliche wurde auf der Wache in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

