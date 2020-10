Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Nach Tritten in Gewahrsam genommen

Bietigheim (ots)

Nach einem handfesten Streit während einer Feier in Bietigheim, kam es am Sonntagabend in der Folge durch einen Endzwanziger zum Angriff gegen die einschreitenden Polizeibeamten, wodurch ein Beamter verletzt wurde. Gegen 23:30 Uhr kam es auf der Feier zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Als der Tatverdächtige zur Heimfahrt in ein Auto begleitet werden sollte, eskalierte das Geschehen offenbar und der Mann ging mit Schlägen auf einen 46-Jährigen los. Dieser erwehrte sich dem Angriff offenbar ebenfalls auf die gleiche Weise, worauf es gelang, den Endzwanziger bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten. Die eingetroffenen Beamten soll der Mann dann mit Fußtritten attackiert haben und einen dadurch leicht verletzt haben. Mit annähernd eineinhalb Promille wurde der Tatverdächtige im Anschluss in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun, neben der Kostenrechnung für das behördliche Obdach, auch ein Strafverfahren. /rs

