Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Schwer verletzt

Hausach (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann hat sich am Freitagmorgen im Industriegebiet beim Abladen von Absetzmulden schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Arbeiter kurz nach 7 Uhr in der Straße 'Hinterer Bahnhof' zwischen eine verquerte Mulde und einen Lastwagen geraten und wurde hierbei kurzfristig gequetscht. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell