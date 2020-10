Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Haslach - Mountainbikefahrer nach Sturz schwer verletzt

Oberkirch, Haslach (ots)

Ein 20 Jahre alter Radfahrer hat sich nach einem Sturz am Samstagabend auf einem parallel zur L 88 verlaufenden Landwirtschaftsweg schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Heranwachsende mit seinem Mountainbike kurz nach 21:30 Uhr in Begleitung zweier Freunde von Haslach in Richtung Oberkirch unterwegs. Möglicherweise touchierten die beiden hinter dem Schwerverletzten fahrenden Bekannten mit ihren Vorderrädern das Hinterrad des 20-Jährigen, wodurch dieser ins Schlingern geriet und stürzte. Ob eine Alkoholbeeinflussung des Trios zum Unfallgeschehen mit beigetragen hat, müssen erhobene Blutproben nach deren Auswertung zeigen. Die Landstraße war unter anderem wegen des Hubschraubereinsatzes von 22:15 Uhr bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberkirch leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich weniger Hundert Euro bewegen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell