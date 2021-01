Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210105.1 Hohenlockstedt: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz

HohenlockstedtHohenlockstedt (ots)

Am Montagabend fiel einer Streife in Hohenlockstedt ein E-Scooter auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Nutzer handelte sich damit eine Strafanzeige ein.

Um 22.10 Uhr stoppten die Ordnungshüter einen 19-Jährigen, der auf dem Gehweg der Mittelstraße mit einem Elektro-Roller unterwegs war. Auf Frage nach einem Versicherungskennzeichen räumte der Nutzer ein, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht, da er sich noch nicht darum bemüht habe. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes musste der Mann aus dem Kreis Steinburg seinen Roller weiter des Weges schieben.

Er erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Maike Pickert

