Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210104.3 Itzehoe: Geldbörsendiebstahl

ItzehoeItzehoe (ots)

Am vergangenen Sonnabend ist es zu einem Portemonnaiediebstahl in einem Geschäft in Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 11.00 Uhr suchte die Anzeigende aus dem Itzehoer Umland ein Geschäft in der Breite Straße auf. Die 68-Jährige begab sich dort zur Lottotheke, legte ihre Geldbörse dort ab und füllte ihren Lottoschein aus. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies samt Bargeld in Höhe von 120 Euro und einiger persönlicher Karten fest. Eine Absuche nach dem Geldbeutel verlief negativ. - Eine verdächtige Person war ihr nicht in dem Laden aufgefallen.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

Maike Pickert

