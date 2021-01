Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210104.1 Itzehoe: Tödlicher Verkehrsunfall

ItzehoeItzehoe (ots)

Am späten Samstagnachmittag hat sich in der Störfischerstraße in Itzehoe ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. Eine Mitfahrerin erlitt tödliche Verletzungen.

Gegen 17.00 Uhr befuhr ein Mann aus dem Kreis Steinburg mit seinem Ford die Störfischerstraße vom Leuenkamp kommend in Fahrtrichtung Gasstraße. Neben dem 29-jährigen Fahrzeugführer befand sich eine 27-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Steinburg. Die 22-jährige Autofahrerin aus dem Itzehoer Umland befuhr mit ihrem SEAT die Störfischerstraße von der Gasstraße kommend in Fahrtrichtung Leuenkamp. Neben einer 23-jährigen Beifahrerin aus dem Kreis Dithmarschen war der SEAT zur Unfallzeit mit einer 22-Jährigen aus dem Kreis Dithmarschen besetzt, die auf der Rückbank saß.

Im Kurvenbereich geriet der PKW des 29-Jährigen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden SEAT zusammen.

Dabei wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers sowie die Fahrerin des SEAT schwer, der Unfallverursacher und die Beifahrerin des SEAT leicht und die 22-jährige Frau von der Rückbank lebensgefährlich verletzt. Bis auf den Fahrer kamen alle in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige erlag kurze Zeit später ihren Verletzungen.

An den beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme, auch unter Hinzuziehung eines Gutachters, war die Störfischerstraße für einige Stunden gesperrt.

