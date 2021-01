Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210101.3 Marne: Geschädigter gesucht!

MarneMarne (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es am Nachmittag des 29. Dezembers 2020 in Marne zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher unverrichteter Dinge entfernte und der Geschädigte bisher nicht feststeht. Nach ihm sucht die Polizei nun.

Gegen 14.10 Uhr sahen Zeugen, wie ein größeres Fahrzeug in einer Parkbucht am Marner Markt auf einen BMW auffuhr und sich im Anschluss entfernte. Die Beobachter meldeten den Vorfall unter Nennung des Kennzeichens des Verursacherfahrzeugs der Polizei, konnten allerdings nur sagen, dass der vermutlich durch die Kollision beschädigte Wagen ein dunkler BMW, Limousine, mit Schrägheck und Heider Kennzeichen war. Nach diesem Auto und nach seinem Halter oder Nutzer sucht die Polizei nun. Er sollte sich in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

