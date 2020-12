Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201230.3 Lunden: 18-Jähriger nach Körperverletzung in Untersuchungshaft

Lunden

Nachdem ein junger Lundener am vergangenen Sonntag einen Bekannten an seiner Wohnanschrift zusammengeschlagen und ihm ein Handy abgenommen hat, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Er befindet sich mittlerweile in einer Jugendanstalt.

Der Tatverdächtige suchte den Geschädigten um 22.15 Uhr in seinem Lundener Zuhause auf. Nach dem Klingeln schlug und trat er ohne Ankündigung auf den 22-Jährigen ein und verletzte ihn dabei nicht unerheblich. Zudem nahm der Täter dem Anzeigenden ein Smartphone ab und forderte ihn auf, sofort zu verschwinden. Dem kam der Angegriffene nach, flüchtete aus dem Haus und alarmierte die Polizei. Beamte griffen den Beschuldigten kurz nach dem Geschehen an seiner Wohnanschrift auf und nahmen ihn fest. Der Heranwachsende ist bereits seit Kindesalter polizeilich bekannt, erst vor etwa vier Wochen ist er aus einer Jugendanstalt entlassen worden.

Am gestrigen Tag erfolgte die Vorführung des jungen Mannes auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor einem Haftrichter am Amtsgericht Meldorf. Der erließ gegen den 18-Jährigen Untersuchungshaftbefehl, so dass sich der Tatverdächtige mittlerweile wieder in einer Jugendanstalt befindet.

Der 22-Jährige erlitt bei dem Übergriff Verletzungen, die einen zweitägigen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten.

