POL-IZ: 201230.1 Heide: Verdacht der Drogenfahrt

Dienstagmittag ist es einer Streife dank eines Hinweises von Zeugen in Heide gelungen, einen vermutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehenden Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Einen Führerschein besaß der Beschuldigte zudem nicht.

Kurz vor 13.00 Uhr meldeten sich Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, weil ihnen in der Husumer Straße ein Skoda aufgefallen war, den der Fahrer äußerst unsicher und in Schlangenlinien lenkte. Die Anrufer verfolgten den Verdächtigen bis in die Westerweide, wo der Beschriebene seinen Wagen parkte und ausstieg. Er beabsichtigte, sich in ein Wohnhaus zu begeben, als eine Streife ihn schließlich ansprach. Einige deutliche Anzeichen ließen die Vermutung zu, dass der 43-Jährige berauscht war. Drogen wollte er zuletzt vor drei Tagen konsumiert haben, so der Dithmarscher. Ein durch den Beschuldigten absolvierter Atemalkoholtest verlief negativ, einen Drogenvortest lehnte der Mann ab. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Letztlich fertigten sie eine Anzeige wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein besaß der 43-Jährige nicht.

