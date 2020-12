Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201229.1 Hohenlockstedt: Fische gestohlen - Zeugen gesucht!

HohenlockstedtHohenlockstedt (ots)

In einem Haushalt gab es zum Weihnachtsfest vermutlich Forelle satt - denn diese Fische stahlen Unbekannte in Hohenlockstedt in der Nacht zum Heiligabend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Vom 23. auf den 24. Dezember 2020 begaben sich Diebe auf das Gelände einer Fischzucht in Hohenlockstedt. Dort suchten sie das Fischverkaufsgebäude auf und verschafften sich Zugriff auf eine Hälterung, in der sich unter anderem Forellen befanden. Hieraus entnahmen die Täter vermutlich etwa zehn Fische und transportierten diese in einem speziellen Fischbehälter, den sie vor Ort vorfanden, ab. Der Wert des Diebesguts dürfte bei etwa 110 Euro liegen.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich an die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 wenden.

Merle Neufeld

