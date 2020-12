Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201228.5 Looft: Falsche Monteure am Werk

LooftLooft (ots)

Bereits zwei Tage vor Heiligabend haben falsche Monteure von einem Loofter Bürger mehr als 400 Euro ergaunert. Sie gaben vor, von einem Notdienst zu kommen und wie beauftragt, eine Heizung reparieren zu wollen.

Am 22. Dezember 2020 fiel bei dem Geschädigten die Heizung aus, so dass er sich via Internet um einen Reparaturnotdienst kümmerte und augenscheinlich an eine Heizungsmonteurfirma aus Wacken geriet. Er rief die im Internet hinterlegte Handynummer an und bekam schließlich am Abend gegen 20.00 Uhr Besuch von zwei Männern, die sich als Mitarbeiter der Heizungsfirma ausgaben. Zwar kassierten die Unbekannten bereits während ihrer mehrstündigen Arbeit einen Betrag von mehr als vierhundert Euro, bekamen den Defekt jedoch nicht in den Griff und verschwanden schließlich. Eine spätere Nachschau des Geschädigten im Internet ergab, dass die gewählte Handynummer mittlerweile verschwunden war, der Chef der tatsächlich in Wacken ansässigen Heizungsfirma wusste von einem Reparaturauftrag nichts.

Die Betrüger waren laut dem Anzeigenden mit einem dunklen Kleinwagen vorgefahren. Einer war 190 cm groß, schlank und hatte kurze schwarze Haare und einen Bart. Er trug eine schwarze Arbeitshose mit roten Streifen und einen dunklen Kapuzenpullover. Sein Begleiter war etwa 180 cm groß, sehr schlank, besaß ebenfalls schwarze kurze Haare, hatte einen Bart und war mit einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell