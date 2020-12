Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201228.3 Wacken: Schlechter Scherz

WackenWacken (ots)

Über Weihnachten sind Unbekannte in einen Rohbau eines Hauses in Wacken eingedrungen und haben dort großzügig Bauschaum verteilt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können.

Im Zeitraum von 24. Dezember 2020, 14.30 Uhr, bis zum Sonntag, 16.00 Uhr, verschafften sich Randalierer Zutritt zu dem sich im Bau befindenden Gebäude in der Straße Op de Höh. Dort entleerten sie eine Flasche Bauschaum unter anderem in einem Abflussrohr und richteten damit einen Schaden von noch nicht bekannter Höhe an. Bereits vor einigen Wochen hatten Unbekannte die Geschädigten dadurch verärgert, dass sie faule Eier in die Isolierung des Hauses steckten.

Wer Hinweise auf diejenigen geben kann, die den Bauschaum oder die Eier verteilten, sollte sich bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 melden.

Merle Neufeld

