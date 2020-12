Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201228.1 Wilster: Einbrecher auf frischer Tat angetroffen

WilsterWilster (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in Wilster vier Einbrecher festgenommen. Sie waren in eine Autowerkstatt eingedrungen und hatten bereits einiges Stehlgut bereitgelegt, als die Einsatzkräfte erschienen.

Gegen 02.00 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Neuen Burger Straße bei der Polizei, nachdem sie in und vor einer Werkstatt an einer Tankstelle Verdächtige mit Taschenlampen bemerkt hatte. Mehrere Streifen suchten daraufhin den Tatort auf und nahmen im Inneren des Gebäudes zwei männliche und zwei weibliche Personen fest. Sie waren angeblich über eine nicht verschlossene Tür in das Objekt gelangt und hätten sich nach Dingen umgesehen, die sie hätten gebrauchen können. Im Eingangsbereich hatten die Beschuldigten im Alter von 18, 31, 39 und 59 Jahren bereits Stehlgut zur Mitnahme deponiert, unter anderem einige Werkzeuge.

Das Quartett musste die Beamten erst einmal zwecks der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf das Itzehoer Revier begleiten. Im Anschluss entließen die Polizisten die Beschuldigten aus Wilster und aus dem Kreis Dithmarschen. Sie werden sich wegen des Einbruchs verantworten müssen.

Merle Neufeld

