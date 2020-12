Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201226.3 Sankt Michaelisdonn: Schrecken vor dem Fest

Sankt MichaelisdonnSankt Michaelisdonn (ots)

Bereits zwei Tage vor Heiligabend ist es einem falschen Microsoftmitarbeiter am Telefon gelungen, sich in das Vertrauen einer Dithmarscherin zu schleichen. Letztlich erleichterte der Gauner das Konto der Geschädigten um rund 600 Euro.

Am 22. Dezember 2020 erhielt die Anzeigende zur Mittagszeit den Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab. Trotzdem die 59-Jährige zunächst skeptisch war, was die Identität des angeblichen Spezialisten anging, folgte sie letztlich diversen Schritten auf ihrem Computer, um eine angebliche Sicherheitslücke zu beheben. Auf diesem Wege verschaffte sich der Unbekannte Zugriff auf das Konto der Dame und buchte mehrere Geldbeträge, insgesamt rund 600 Euro, ab. Den Schaden bemerkte die Geschädigte während des etwa zweistündigen Gesprächs noch nicht, sondern erst später am Nachmittag. Sie erstattete umgehend Anzeige und ließ ihr Konto sperren.

Offenbar ruhen die skrupellosen Telefonbetrüger zur Weihnachtszeit nicht, so dass die Polizei auch über die Festtage zur Vorsicht am Telefon aufruft. Übermitteln Sie keine Passwörter oder sonstigen Privatdaten. Die Firma Microsoft führt keine Fernwartungen per Telefon durch!

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell