Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201226.2 Itzehoe: Portemonnaie verleitet zum Diebstahl

ItzehoeItzehoe (ots)

Einem offen in einem geparkten Auto gelagerten Portemonnaie hat ein Dieb in Itzehoe scheinbar nicht wiederstehen können. Es schlug die Scheibe des Wagens ein und nahm die Geldbörse an sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Vom 23. auf den 24. Dezember 2020 parkte die Anzeigende ihren Seat an einer Bushaltestelle in der Oelixdorfer Straße in Höhe der Hausnummer 9. Sie ließ in dem abgestellten Fahrzeug ihre Geldbörse sichtbar zurück und musste am Heiligabend um 10.30 Uhr feststellen, dass ein Unbekannter eine Scheibe ihres Wagens mit einem Stein eingeworfen und die Brieftasche samt Inhalt entwendet hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, Hinweise auf den Dieb gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

