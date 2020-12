Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201223.3 Glückstadt: Versuchter Einbruch in die Regionalschule

GlückstadtGlückstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 18.12. bis 21.12.2020 versucht, in die Glückstädter Regionalschule in der Königsberger Straße einzubrechen. Der oder die Täter hatten sich der Schule von hinten genähert. Sie haben zunächst ein zum Schulgarten gehöriges Gartenhaus aufgebrochen und anschließend versucht, die Doppeltür der Schule zum Sportplatz aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen Sie die Scheiben der Tür ein. Es gelang Ihnen allerdings nicht, durch die Löcher in die Schule einzusteigen. Bei der Aktion entstand ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Hinweisen. Hinweise bitte an die Polizeistation Glückstadt unter 04124-30110

