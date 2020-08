Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw-Fahrer in Kaufungen verstorben: Todesursache noch unklar

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): In Kaufungen ist am heutigen Montagmorgen ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der Fahrer verstarb anschließend trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle. Nach den ersten Erkenntnissen war der Mann bei dem Unfall nicht sichtbar verletzt worden. Ob ein medizinischer Notfall als Ursache für den Unfall und den Tod des Fahrers vorliegt, soll nun, wie in solchen Fällen üblich, durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei geklärt werden.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr. Der aus dem Landkreis Göttingen stammende 54 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw war auf der Leipziger Straße von Kassel kommend in Richtung Oberkaufungen unterwegs. In Niederkaufungen war er dann aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gestoßen. Der Lkw und der Baum wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, wobei der Sachschaden eher gering ausfällt und auf ca. 2.000 Euro geschätzt wird. Aufgrund der Arbeit der Rettungskräfte und der polizeilichen Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen in der Leipziger Straße.

Die weiteren Ermittlungen zu Todesursache werden nun beim zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell