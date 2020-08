Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Arztpraxis: Hoher Sachschaden, geringe Beute

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Verhältnismäßig wenig Beute machte ein bislang unbekannter Täter am Wochenende bei einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Leipziger Straße. Umso höher beläuft sich der durch den Einbrecher angerichtete Sachschaden, den die aufnehmenden Kriminalbeamten auf rund 5.000 Euro beziffern. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in dem Ärztehaus am Leipziger Platz in der Zeit zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter auf ein Vordach geklettert, hatte mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe zum Wartezimmer im 1. Obergeschoss eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in die Praxis eingestiegen. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume, erbeutete aber lediglich 30 Euro Münzgeld. Anschließend flüchtete der Täter durch die Eingangstür der Praxis, die er von innen gewaltsam geöffnet hatte, nach draußen. Die weitere Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt.

Wer in der Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Ärztehauses beobachtet hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

