Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge: Zeugen in Breuna-Wettesingen gesucht

Kassel (ots)

Breuna (Landkreis Kassel):

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es in der Nacht zum gestrigen Sonntag in Breuna-Wettesingen. Sechs Fälle wurden der Polizei bislang gemeldet, in denen unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack an geparkten Fahrzeuge zerkratzt und damit einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro angerichtet hatten. Während fünf Pkw überwiegend längliche Kratzer an den Fahrzeugseiten aufwiesen, wurde an dem geparkten VW Golf einer Anwohnerin ein Hakenkreuz auf der Motorhaube eingeritzt. Die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung führen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, waren die beschädigten Fahrzeuge in der Rosenstraße, der Unteren Straße und der Wiesenstraße geparkt. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, eingrenzen. Die Täter gingen offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Fahrzeuge verschiedener Hersteller.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern relevante Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 oder bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

