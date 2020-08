Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versammlungen und Proteste gegen Rüstungsindustrie in Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Im Bereich eines Firmengeländes an der August-Bode-Straße in Kassel kam es im Verlauf des Vormittags zunächst zu einer spontanen Versammlung mit Blockadeaktionen der Ein- und Ausgänge. Die Kasseler Polizei befand sich vor Ort im Einsatz und führte Gespräche mit Versammlungsteilnehmern und Werksverantwortlichen. Nach erster Einschätzung der eingesetzten Beamten konnte kein Veranstaltungsverantwortlicher festgestellt werden. Bei den weiteren Blockadeaktionen, die sich teilweise auflösten und anschließend im Stadtgebiet als Demonstrationen fortsetzten, waren ca. 250 Personen beteiligt, die sich an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufhielten, um auf ihre Demonstrationsthemen aufmerksam zu machen. Auf Plakaten wurden die Lage in Nordsyrien sowie Rüstungsexporte thematisiert. Am Nachmittag fand gegen 16:00 Uhr eine angemeldete Versammlung am Kasseler Halitplatz statt. Der polizeiliche Einsatz konnte gegen 18:50 Uhr beendet werden. Der Verlauf der verschiedenen Demonstrationen verlief insgesamt friedlich. Es gab keine Festnahmen. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell