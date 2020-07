Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Gemarkung Heidenburg (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2020, gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad die L 148 von Trittenheim kommend in Richtung Büdlich. Im Bereich einer Kurve kommt der Jugendliche, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug ins Rutschen, stürzte und kollidierte mit der neben der Straße befindlichen Leitplanke. Durch den Sturz wird der Fahrer so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

