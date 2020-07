Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 23-Jährige in Wohnung schwer verletzt aufgefunden - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung 2

Bonn (ots)

Am Montagabend (27.07.2020) wurde eine 23-jährige Frau schwer verletzt in einer Wohnung in Bonn-Tannenbusch aufgefunden. Am Tatort nahm die Polizei einen 44-jährigen Mann fest, der dringend tatverdächtig ist, der Frau die Verletzungen beigebracht zu haben (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4663923).

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am heutigen Tag Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 44-Jährige befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

