Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 23-Jährige in Wohnung schwer verletzt aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen - Mordkommission ermittelt

Bonn (ots)

Am Montagabend (27.07.2020) wurde eine 23-jährige Frau schwer verletzt in einer Wohnung in Tannenbusch aufgefunden.

Nachdem zunächst ein Notruf bei der Feuerwehr eingegangen war, fanden die Rettungskräfte gegen 22:15 Uhr die 23-Jährige, die u.a. massive Kopfverletzungen aufwies, bewusstlos vor. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort derzeit intensivmedizinisch betreut. Dringend tatverdächtig, der Frau die Verletzungen beigebracht zu haben, ist ein 44-jähriger Mann. Er hatte sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten und auch den Notruf abgesetzt. Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Andreas Schülke in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger die Ermittlungen zu dem Fall.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell