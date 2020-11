Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 27.11.2020 gegen 23:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Bruchstraße ein Fahrzeug der Marke BMW auf, dessen Blinker bei der Inbetriebnahme dauerhaft leuchteten. Der BMW 335i konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf dessen Verkehrssicherheit überprüft werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug baulich derart verändert wurde, dass sich dessen Klangbild und Schadstoffausstoß verändert hatten. Den 33jähirgen Fahrer, welcher die Umbauarbeiten am Fahrzeug erst wenige Minuten vor der Kontrolle fertiggestellt hatte, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gemäß § 19 StVZO mit einer Geldbuße in Höhe von 90 Euro. Zudem darf er die Veränderungen an seinem Fahrzeug wieder zurück bauen.

