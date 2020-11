Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Ausbildung in der Geschwindigkeitsüberwachung - Kontrollergebnisse der 48. KW

RuchheimRuchheim (ots)

In der vergangenen Woche wurden weitere Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Geschwindigkeitsüberwachungssystem ProViDA ausgebildet. ProViDa (Proof-Video-Data-System) ist ein mobiles Verkehrsüberwachungssystem, das multifunktional einsetzbar ist. So können Geschwindigkeits-, Abstands-, Überholverstöße usw. festgestellt und beweissicher dokumentiert werden. Das aus theoretischen und praktischen Elementen bestehende Seminar haben alle Teilnehmer bestanden. Während der praktischen Phase wurden auf den Autobahnen im gesamten Dienstgebiet Verkehrsüberwachungen durchgeführt. Insgesamt wurden folgende Verstöße festgestellt: 18 x überschreiten der absoluten Höchstgeschwindigkeit, in vier Fällen droht den Verantwortlichen ein Fahrverbot 1 x Strafanzeige wegen Urkundenfälschung 1 x Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz 1 x Befahren der Rettungsgasse 2 x Nutzung von Mobiltelefon während der Fahrt 5 x Unterschreiten des erforderlichen Mindestabstandes

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Sandra Giertzsch

Telefon: 06237/933-2212

E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



