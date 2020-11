Polizei Bielefeld

POL-BI: Hoher Sachschaden bei Unfallflucht

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ummeln - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem Autofahrer und seinem Fahrzeug, mit dem er in der Nacht zu Samstag, 14.11.2020, in Ummeln gegen einen VW Passat stieß. Fahrzeugteile am Unfallort lassen den Rückschluss auf eine bestimmte Automarke zu.

Ein 50-jähriger Bielefelder hatte seinen schwarzen VW Passat zwischen Freitag, gegen 19:30 Uhr, und Samstag, 07:45 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Warendorfer Straße geparkt. Der Wagen war in Nähe und gegenüber der Einmündung der Ostlandstraße abgestellt.

Am Samstagmorgen fand der 50 Jährige die linke Fahrzeugseite seines Autos beschädigt vor. Bei dem Anstoß wurde der linke Außenspiegel abgerissen - zudem waren Dellen und Kratzer entstanden. In einem Vorgarten fanden Polizeibeamte eine Spiegelkappe des beteiligten Fahrzeugs. Die ersten Ermittlungen zu dem Fahrzeugteil lassen auf einen VW Kleinwagen schließen.

Polizeibeamte schätzten den entstandenen Sachschaden 5.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

