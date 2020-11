Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorräder aus Garage gestohlen

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld /Sennestadt - Am Montag, 16.11.2020, meldete ein 28-jähriger Steinhagener einen Einbruch in eine Garage im Sudeweg. Die unbekannten Täter entwendeten zwei Motorräder und mehrere Fahrzeugreifen.

Gegen 19:00 Uhr meldete der Steinhagener der Polizei den Einbruchsdiebstahl in seine Garage. Unbekannte Täter hatten sich Zugang verschafft und zwei BMW-Motorräder entwendet. Bei den Krafträdern handelt es sich um die Modelle R850R in blau (Bielefelder Saisonkennzeichen) und R1200 in rot (Gütersloher Kennzeichen). Zudem stahlen die Unbekannten zwei Sätze Aluminiumfelgen samt Bereifung. Der Tatzeitraum wird zwischen den 11.11.2020, 16 Uhr, und dem 16.11.2020, 18:48 Uhr, eingegrenzt.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu möglichen Tätern oder den Tatgeschehen bitte an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

