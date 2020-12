Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201229.2 Kronprinzenkoog: Ackerschlepper entwendet

Kronprinzenkoog

Über Weihnachten ist es in Kronprinzenkoog zu einem Diebstahl eines Traktors von einem Privatgrundstück gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum vom 23. bis zum 28. Dezember 2020, 14.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Landwirtschaftlichen Betriebes in der Süderstraße. Dort suchten sie einen Schuppen auf und stahlen den unter der Überdachung abgestellten grünen Ackerschlepper von Kloeckner-H-Deutz. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug das Fahrzeug die Kennzeichen HEI-XD 32. Der Wert der Zugmaschine dürfte bei etwa 7.000 Euro liegen.

Zum Abtransport haben die Täter den Traktor möglicherweise verladen. In der Sonntagnacht nahm die Ehefrau des Geschädigten gegen 04.00 Uhr ein lautes Brummen wahr. Möglicherweise stammte dies von dem gestohlenen Trecker oder von dem Fahrzeug der Täter. Hinweise in dieser Sache nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

