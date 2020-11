Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mit Eisenstange bedroht (18.11.2020)

Aus noch unbekanntem Grund hat ein 28-jähriger Mann am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Stadionstraße zwei Personen mit einer Eisenstange bedroht. Eine 27-Jährige und ihr 26-jähriger Bekannter standen vor ihrem Fahrzeug auf dem Stadionparkplatz, als plötzlich der 28-Jährige mit einer Eisenstange auf sie zugegangen sei und sie bedroht habe. Die beiden Geschädigten stiegen sofort in ihr Fahrzeug, fuhren davon und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen und eine 25-jährige Begleiterin antreffen. Da der 28-Jährige sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab rund drei Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Wegen des Verdachts der Bedrohung muss sich der 28-Jährige nun verantworten.

