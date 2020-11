Polizei Mettmann

POL-ME: VW Tiguan bei Probefahrt entwendet - Langenfeld - 2011029

MettmannMettmann (ots)

Am Mittwochabend (04. November 2020) wurde ein VW Tiguan gegen 20:10 Uhr bei einer Probefahrt entwendet. Der Besitzer hatte den gelben fünf Jahre alten Tiguan auf einer online-Plattform zum Kauf angeboten und sich am Mittwochabend mit einem Kaufinteressenten an seiner Düsseldorfer Wohnanschrift getroffen.

Gemeinsam mit einem Zeugen führte man eine Probefahrt mit dem Fahrzeug durch, in dessen Rahmen man die Autobahn 59 befuhr und am Rastplatz Wolfhagen anhielt. Der Interessent täuschte vor, die Parksensoren überprüfen zu wollen und bat sowohl den Verkäufer als auch den Zeugen, die Sensoren im vorderen und hinteren Bereich abzudecken. Diesen Moment nutzte der Mann, um sich mit dem Fahrzeug über die Autobahn fluchtartig zu entfernen.

Der Geschädigte informierte umgehend die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung den gelben Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen D - AS 1217 nicht mehr im Umfeld antreffen konnte. Leider befanden sich zur Tatzeit in dem Fahrzeug zusätzlich der Fahrzeugschein sowie der Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil I und II), welche, gemeinsam mit dem Fahrzeug und dem Kennzeichen, zur internationalen Fahndung ausgeschrieben wurden.

Der Zeitwert des VW's wird auf circa 14.000 Euro beziffert.

Der Geschädigte kann den flüchtigen Fahrzeugdieb folgendermaßen beschreiben:

- circa 180cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare und Vollbart - bekleidet mit schwarzer Jacke und Jeans - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Ein Strafverfahren sowie weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW Tiguan sowie zu dem derzeit noch unbekannten Fahrzeugdieb nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

