POL-HL: OH-Grömitz

65-jähriger Manfred S. aus Grömitz weiterhin vermisst

Lübeck

Seit Montag (07. 09.) wird der 65-jährige Manfred S. weiterhin vermisst. Es wird um eine erneute Unterstützung bei der Suche gebeten. Zwischenzeitlich liegt den Ermittlern der Kriminalpolizei in Neustadt/H. ein neueres Foto vor, welches veröffentlicht werden kann. Herr S., welcher sich als Dauercamper in Grömitz aufhielt verlies am Montag gegen 11.45 Uhr mit seinem E-Bike den Campingplatz und wurde kurze Zeit später noch im Ortsbereich Grömitz gesehen. Seitdem verliert sich seine Spur. Herr S. benötigt dringend ärztliche Hilfe. Er ist ca. 192 cm groß und von schlanker Statur, hat graue Haare und einen grauen Schnurrbart. Bekleidet ist er mit einer blauen Jogginghose mit hellblauer Biese und einem hellgrauen Sweatshirt mit der Aufschrift "San Francisco". Herr S. hat ein schwarzes E-Bike des Herstellers "Prophete". Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Manfred S. nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 04561-6150, per Email unter neustadt.kpst@polizei.landsh.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Um erneute mediale Verbreitung wird gebeten. Wir danken für die Mithilfe.

