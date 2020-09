Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Schlutup-Fabrikstraße

Erneute Kontrolle mit Bezug zum Rockermilieu

Lübeck (ots)

Auch am vergangenen Freitagabend (11.09.) wurden Personen- und Fahrzeugkontrollen mit Bezug zum Rockermilieu durchgeführt. So überprüften Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Lübeck ab 19:00 Uhr in der Fabrikstraße insgesamt 46 Personen und die dazugehörigen Fahrzeuge. Es wurden zwei Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Die Polizei duldet im Rahmen der "Null-Toleranz-Strategie" des Landes Schleswig-Holstein keine Rechtsverstöße. Deshalb werden die Kontrollmaßnahmen konsequent fortgesetzt.

