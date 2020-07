Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ermittlungsergebnis zum Brand in der Schwenkestraße

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntagmorgen in der Schwenkestraße zu einem Wohnungs-und Dachstuhlbrand, bei dem eine 51 Jahre alte Bewohnerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die Frau befindet sich immer noch in einer Spezialklinik für Schwerbrandverletzte in Nordrhein-Westfalen, ihr gesundheitlicher Zustand ist weiterhin kritisch. Die Brandexperten der Osnabrücker Polizei haben mittlerweile ihre Ermittlungen an dem betroffenen Wohnhaus beendet. Es wird derzeit nicht von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen, vielmehr ist ein fahrlässiges Handeln der Wohnungsmieterin wahrscheinlich.

