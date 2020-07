Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Suzuki auf Hotelparkplatz aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße "An der Huxmühle" geriet zwischen Sonntagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (09.45 Uhr) ein silberfarbener Suzuki WagonR ins Visier von Unbekannten. An dem Van (mit niederländischen Kennzeichen) schlugen sie eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren drei Modellfahrzeuge und einen schwarzen Rucksack mit orangefarbenen Streifen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 zu melden.

