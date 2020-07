Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Motorradfahrer verletzte sich schwer

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag verunglückte ein Motorradfahrer auf der Klöcknerstraße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 32-jährige Mann war gegen 12.20 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Brückenstraße unterwegs, als er sein Zweirad in Höhe des Klärwerkes verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Lotter verlor dabei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus. Das Bike musste abgeschleppt werden, in der Zeit der Unfallaufnahme kam es in Richtung Pagenstecherstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

