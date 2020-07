Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Bedienelemente aus Pkw gestohlen

Bad Laer (ots)

Vor einem Wohnhaus in der Waldstraße machten sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (17 Uhr) und Freitagmorgen (11 Uhr) an einem blauen BMW zu schaffen. Der oder die Täter bauten aus dem Auto das Lenkrad, das Navigationssystem und den Airbag aus und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

