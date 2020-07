Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Auto aufgebrochen und Jacke gestohlen

Bramsche (ots)

Am Dinglingsweg geriet zwischen Samstagnachmittag (16.10 Uhr) und Sonntagmorgen (10.15 Uhr) ein grauer Skoda Fabia ins Visier unbekannter Täter. Diese beschädigten an dem Kleinwagen eine Seitenscheibe und stahlen aus dem Fahrzeuginneren eine Regenjacke. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell