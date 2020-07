Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Polizeistation telefonisch nicht erreichbar

Bohmte (ots)

Aufgrund von technischen Arbeiten ist die Polizeistation Bohmte am Dienstag, 07.07.2020, zwischen 16 Uhr und vermutlich 19 Uhr, telefonisch nicht erreichbar. Im Bedarfsfall können die Bürgerinnen und Bürger das Polizeikommissariat in Bramsche unter 05461/915300 anrufen, in dringen Fällen steht weiterhin der Notruf 110 zur Verfügung.

