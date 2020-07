Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unbekannter klaute Fernseher

Bramsche (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Mittwochmittag vergangener Woche in einem Elektronikfachmarkt an der Maschstraße einen Fernseher gestohlen hat. Der Täter hatte sich gegen 11.45 Uhr im Markt über einen Fernseher der Marke Samsung informiert, von dem mehrere Exemplare im Kassenbereich auf einer Palette angeboten wurden. Nach der Beratung nutzte der Mann dann offensichtlich einen günstigen Moment, nahm unbemerkt vom Personal einen der Fernseher von der Palette und verließ damit den Markt. Mit dem schwarzen 55-Zoll-Fernseher ging der Dieb dann über die Maschstraße und verschwand in Richtung Nordtangente. Der Täter war um die 180cm groß, knapp 30 Jahre alt, hatte eine schlanke sportliche Figur und kurzgeschorene dunkle Haare. Bekleidet war der Dieb mit einer schwarzen Arbeitshose und einem grauen Kapuzenpullover, der eine rote "9" auf dem rechten Ärmel hatte. Hinweise in der Sache nimmt die Bramscher Polizei unter 05461/915300 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell