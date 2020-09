Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt

Tödlicher Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft Am Samstag (12.08.) verlor in Neustadt / Pelzerhaken ein 55-jähriger Mann offensichtlich die Kontrolle über sein Motorrad, schleuderte gegen einen Baum und konnte nur noch tot geborgen werden. Gegen 19:30 Uhr fuhr der Mann aus Niedersachsen offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Krad auf der Pelzerhakener Straße in Richtung Pelzerhaken. Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Neustadt trug dieser bei seiner Fahrt keinen Helm und steuerte das Krad in einer leichten Linkskurve geradeaus über einen Grünstreifen und einem gemeinsamen Fuß- und Radweg. Anschließend prallte er gegen einen Baum und wurde tödlich verletzt. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Vanessa Gräfin von Hahn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell