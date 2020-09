Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Blankensee

Ermittler suchen Zeugen - Beschädigung am Flughafengebäude

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.09. auf 13.09.2020) wurden zwei Scheiben an den Eingangstüren am Flughafengebäude beschädigt und Gläser mit einer unbekannten übelriechenden Flüssigkeit ins Gebäude geworfen. Die Ermittlungen führt die Bezirkskriminalinspektion Lübeck in Zusammenarbeit mit der Lübecker Staatsanwaltschaft. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Sonntag etwas gehört oder gesehen haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0451-1310. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Vanessa Gräfin von Hahn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

