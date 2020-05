Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Marsberg (ots)

Am Samstag gegen 14:50 Uhr kam es auf der L 912 zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 31-jährige Mann befuhr die Landstraße von Helminghausen in Richtung Heringhausen. In einer Linkskurve berührte der Mescheder mit seinen Reifen den Bordstein, stürzte und prallte gegen einen Zaun. Der 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell