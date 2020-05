Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer gestürzt

Olsberg (ots)

Am Samstag gegen 15:05 Uhr stürzte ein Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Der 65-jährige Gütersloher befuhr die K 47 von Assinghausen in Fahrtrichtung Wulmeringhausen als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und sein Fahrzeug abgeschleppt.

