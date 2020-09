Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz-B432

Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am Sonntag (13.09.) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einer Harley-Davidson. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Gegen 14:45 Uhr bog ein 80-jähriger Hamburger mit seinem Audi Q2 vom Parkplatz in der Pönitzer Chausse auf die B432 in Richtung Pönitz ab. In Folge dessen missachtete der Hamburger offensichtlich das Verkehrszeichen (VZ 205 - Vorfahrt gewähren), nahm dem Kradfahrer die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Der Harley-Davidsonfahrer aus Hamburg wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Bundesstraße wurde zum Zeitpunkt der Hubschrauberlandung und der Bergung des Motorrades voll gesperrt. Die Beamten der Polizeistation Scharbeutz leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

