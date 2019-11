Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung. Wer hat was Verdächtiges bemerkt?

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag 11 Uhr und Montag 08 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Bergwaldstraße in Ritschweier ein.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäudeinnere und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse.

Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die Hinwiese auf den oder die Täter machen können und Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich unter 0621 174 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell