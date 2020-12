POL-IZ: 201230.2 Itzehoe: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstagabend haben drei Unbekannte in Itzehoe die Tür zu einem am Bahnhof gelegenen Restaurant zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können.

Kurz nach 23.00 Uhr hielt sich der Betreiber des Restaurants in der Bahnhofstraße in seinem Geschäft auf. Plötzlich vernahm er aus Richtung einer Tür einen lauten Knall und stellte bei einer Nachschau fest, dass eine Scheibe der Tür zerborsten war. Zudem sah der Geschädigte drei Personen, die bei seinem Erscheinen flüchteten. Der Anzeigende alarmierte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Laut dem Restaurantbetreiber waren zwei der drei Täter männlich und 16 bis 18 Jahre alt. Einer trug eine rote Jacke und eine dunkle Hose und hatte ein Fahrrad bei sich. Der zweite war dunkel gekleidet, den dritten konnte der Geschädigte nicht näher beschreiben. Wer Hinweise zu diesen Personen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

