POL-IZ: 210101.2 Meldorf: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Dank des Hinweises eines Zeugen hat eine Streife am Silvestertag die Trunkenheitsfahrt einer Frau im Kreis Dithmarschen aufgedeckt. Die Dame war mit 2,79 Promille unterwegs gewesen.

Gegen 14.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin in einem Nissan von dem Gelände einer Tankstelle in Meldorf in Richtung Elpersbüttel abgefahren war. Eine Streife suchte daraufhin die Halteranschrift auf und traf dort auf die 45-jährige Fahrerin, die einräumte, unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von 2,79 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme mehrerer Blutproben bei der verbal aggressiven Dithmarscherin an. Sie beleidigte und bepöbelte die Polizisten und versuchte einen Beamten während der Fahrt mit dem Streifenwagen zu treten. Letztlich ließ die 45-Jährige die Blutentnahmen über sich ergeben. Sie wird sich nun unter anderem wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, denn einen Führerschein besaß die Frau nicht.

